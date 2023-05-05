ÖZGEÇMİŞİ

2 Nisan 1978'de İzmir'de doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Hayriye'dir. 1996 yılında İzmir Atatürk Lisesi'ni, 2000 yılında ise Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Askerliğini Yedek Subay olarak yaptıktan sonra aile şirketinin başına geçti. 2006-2009 yılları arasında İzmir Çağdaş Romanlar Derneği'nin başkanlığını yaptı. 2009 yılında İzmir Romanlar Federasyonu Kurucu Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevi 2011 yılına kadar sürdürdü. 2009 yılında yapılan 1.Türkiye Roman Çalıştayı neticesinde İcra Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 2016-2018 yılları arasında Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu üyeliği görevini üstlendi. Evli olan Bekle, iyi düzeyde İngilizce ve İtalyanca bilmektedir