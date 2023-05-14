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ANASAYFA ADALET VE KALKINMA PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı