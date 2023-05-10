Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEDA GÖREN BÖLÜK

Seda Gören Bölük

Adalet ve Kalkınma Partisi
Seda Gören Bölük
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
  • MESLEĞİ : Üst Düzey Yönetici
  • EĞİTİM DURUMU : Doktora
  • DOĞUM YILI : 1983
Kaynak: Anadolu Ajansı