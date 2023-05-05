ÖZGEÇMİŞİ

1978 Trabzon, Of doğumlu olan Bayram ŞENOCAK 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede İşletme Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2003 yılında askerlik görevini ifa ettikten sonra çalışma hayatına atılan ŞENOCAK, birçok şirkette üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Şu anda da ortağı olduğu şirketlerde ticari faaliyetlerini devam ettirmektedir. 2004-2010 yılları arasında MÜSİAD Genel Merkez’de Sektör Kurullarında yönetici olarak çalışmalarda bulunan ŞENOCAK, bu kapsamda birçok organizasyonun düzenleyicileri arasında yer aldı. 2017-2018 yılları arasında MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Sektör Kurulları Komisyon Başkanı olarak görev yaptı. Siyasi hayatına 2003 yılında AK Parti Güngören Gençlik Kollarında başlayan ŞENOCAK, 2003-2004 yılları arasında Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, 2009-2012 yılları arasında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2014 yılları arasında da Avcılar İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde Avcılar Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 2018 yılında İstanbul İl Başkanı olarak atandı ve 6. Olağan Kongre’de İstanbul İl Başkanı olarak seçildi. Evli ve 3 çocuk sahibi olan ŞENOCAK, yüzme, futbol, karate sporlarıyla ilgilenmektedir ve DAN diplomasına sahiptir.