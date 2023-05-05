ÖZGEÇMİŞİ

1981 Kastamonu doğumludur. 2003 İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Bremen Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Hukuku'nda yüksek lisansını ve yine aynı üniversitede Avrupa Birliği ve Türkiye'de Kamu Özel Ortaklıkları Hukuku'nda doktorasını tamamladı.7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı oldu. 2015-2018 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanlığı görevini ifa etti. Çeşitli Sivil Toplum örgütlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresinde Yönetim Kurulu Üyesi seçildi akabinde İl Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Birim Başkanı olarak görev yaptı. Son olarak , 2019 yılında itibaren AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapmaktadır. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı oldu. Rabia İlhan evli ve iki çocuk annesidir. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.