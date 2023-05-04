ÖZGEÇMİŞİ

1 Nisan 1974 'de Erzincan Refahiye'de doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Emine'dir. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisansını yaptı. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Ticaret Hukuku Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Erzincan Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Refahiye Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Hukukun Üstünlüğü Platformu Yönetim Kurulu Üyeliği, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Ortopedik Engeliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Fransızca bilen BAYRAM, evli 3 çocuk babasıdır.