Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT AÇIK

Murat Açık

Adalet ve Kalkınma Partisi
Murat Açık
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
  • DOĞUM YILI : 1984
Kaynak: Anadolu Ajansı