ÖZGEÇMİŞİ

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma Ve Turizm Komisyonu Üyesi (10 / 3200, 3361, 3362, 3364, 3365) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi İstanbul - 1963, Mustafa, Sultan. İşletme Mühendisi, İş Adamı; İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aile şirketlerinde mermer işletmeciliği yaptı. Pendik Belediyesinde Başkan Danışmanlığı, Belediye Şirketleri Genel Müdürlüğü; stratejik yönetim ve piyasa araştırmaları alanında faaliyet gösteren 2 ayrı şirketin kurucu ortaklığı ve yöneticiliği ile TSE Enstitü Başkanlığı görevlerinde bulundu. Değişik alanlarda yayımlanmış 22 kitabı bulunmaktadır. 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Şentürk, evli ve 3 çocuk babasıdır.