ÖZGEÇMİŞİ

İstanbul - 1981, Ziya, Mevlüde. İnşaat Mühendisi; Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. İngiltere'de Kingston Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, University of London/King's College Ortadoğu Araştırmaları bölümlerinde yüksek lisans yaptı. Başbakan Danışmanlığı ve Sağlık Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Türkiye- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Türk Grubu Üyesi olarak görevler aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kandemir, evli ve 1 çocuk babasıdır.