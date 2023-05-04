ÖZGEÇMİŞİ

29 Ekim 1979 Yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Behiye EKER, İlk, orta ve lise öğrenimini Tarsus’ta tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden İyi derece ile mezun olmuştur. EKER, Akademik çalışmalarını ara vermeden sürdürerek İşletme yönetimi alanında tezli olarak yüksek lisansını tamamlamıştır. Eğitim hayatının yanında, genç yaşına rağmen iş hayatında da önemli başarılara imza atmış olan EKER, BEHİYE EKER HUKUK & DANIŞMANLIK alanındaki çalışmalarını da ara vermeden sürdürmektedir. Eğitim ve iş Hayatının yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşlarında da birçok görev üstlenmiş olan EKER, 2013- 2016 yılları arasında Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, 2013– 2015 yılları arasında Türkiye YEŞİLAY Cemiyeti Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, görevlerini ifa etmiştir. İyi derecede İngilizce bilen EKER, Halen MİYSAD Yürütme Kurulu Üyeliği ve Halen TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Üyeliği görevlerini ifa etmektedir.