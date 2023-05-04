ÖZGEÇMİŞİ

1 Eylül 1968'de Malatya'da doğdu. Baba adı Şemsettin, anne adı Hanım'dır. Elektrik Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Siyasi hayatına Ümraniye'de AK PARTİ Meclis Üyesi Adayı olarak başladı. Ümraniye'de AK PARTİ İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında AK PARTİ Sancaktepe Kurucu İlçe Başkanı olarak atandı. Malatyalı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Malatya İmam Hatip Mezunları İstanbul Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği devam etmektedir. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile Dışişleri Komisyonu Üyesidir. Türkiye - Malta Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanıdır. Kürtçe, Arapça ve İngilizce bilen Ekinci, evli ve 4 çocuk babasıdır.