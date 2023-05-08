ÖZGEÇMİŞİ

10.09.1968 yılında Isparta’nın Uluborlu ilçesinde dünyaya geldi. İlk öğretimini Isparta Merkez Yedişehitler İlk Öğretim Okulu, orta öğretimini Isparta Merkez İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1991 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Mecburi hizmetini Giresun ili Eynesil ilçesi İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1996 yılında Isparta ili Yedişehitler İlk Öğretim Okulunda göreve başladı. 2002 yılında Isparta İl Milli Eğitim Müdür 2010 yılına kadar aynı görevde devam etti. 2010 – 2012 Eylül Ayına kadar Isparta Merkez Mustafa Şener ve Öğretmenler İlk Öğretim Okulunda Müdür olarak görev yaptı. 2012 Eylül ayından itibaren Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapmakta ve halen devam etmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır. 30230 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 04.11.2017 Tarihli ve 2017/248 Sayılı Üçlü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Asaleten atanmıştır. 03.05.2018 Tarihinde Isparta Ak Parti 27. Dönem Milletvekilliği Aday Adaylığı İçin İstifa Etmiş, 30.05.2018 Tarihinde seçim sonrası görevine dönmüştür.