ÖZGEÇMİŞİ

Iğdır Karakoyunlu ilçesi İslamköy doğumlu olan Ahmet Tutulmaz, Iğdır merkezdeki Atatürk ortaokulunu bitirdikten sonra Kars İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek avukatlık mesleğini icra etmeye başladı. 15 yıldır memleketi Iğdır’da avukatlık yapan Tutulmaz, üç dönem Iğdır barosu yönetiminde de yer aldı. Evli ve iki çocuk babası olan Av. Tutulmaz, Iğdır Ak Parti’de sırasıyla il yönetim kurulu üyeliği, teşkilat başkanlığı ve seçim işleri başkanlığı görevlerinde bulundu.