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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NECMİDDİN ÇİTO

Necmiddin Çito

Adalet ve Kalkınma Partisi
Necmiddin Çito
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Hatay
  • MESLEĞİ : İşletmeci
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1975
Kaynak: Anadolu Ajansı