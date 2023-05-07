ÖZGEÇMİŞİ

Eskişehir Avukat Pınar TURHANOĞLU GÜCÜYENER, 2004 yılından bu yana Eskişehir'de serbest avukatlık yapmaktadır. Orta öğrenimini Eskişehir Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans, Kamu Hukuku yüksek lisans yine İşletme ve Felsefe Bölümlerinde lisans derecesi almıştır. Kamu Hukuku’ndaki Yüksek Lisansını “Anayasa Yargısı’nda Ölçü Normlar Bloğu” isimli tezi ile 2007 yılında tamamlamıştır. Tezi Türkiye Büyük Millet Meclisi yayını olan “Karşılaştırmalı Anayasa Çalışmaları” başta olmak üzere pek çok atıf almıştır. Hukuki Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Eskişehir şube başkanıdır. Ankara Bölge Kurulu bilirkişi listesindedir. Marka vekilidir. Ticaret, İş Hukuku ve Tüketici genel uzmanlık alanlarında uzman arabulucudur. Bankacılık ve Finans, Fikri Mülkiyet özel uzmanlık alanlarında uzman arabulucudur. Evli ve bir çocuk annesidir.