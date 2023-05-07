ÖZGEÇMİŞİ

Adalet Ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Aslen Çankırılı olan M. Emin AKBAŞOĞLU 6 Ekim 1968'de İstanbul'da doğdu. Baba adı Bayram, anne adı Nevin'dir. Yönetici, Avukat; Küçükköy İHL'den sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ayrıca Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Gaziosmanpaşa Millî Gençlik Vakfı İlçe Başkanlığı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü ve Müfettiş olarak, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda Hukuk Müşaviri ve 1. Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığı'na atandı. Avrupa ülkeleri ile birlikte gerçekleştirilen Geliştirilmiş Bilirkişilik Projesinde Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetimlerinde bulundu. 25, 26 ve 27. Dönem Çankırı Milletvekili seçildi. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev aldı. AK PARTİ Grup Başkanvekili olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Arapça bilen Akbaşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.