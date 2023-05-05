ÖZGEÇMİŞİ

1980 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Küçükköy İmam hatip Lisesinde okudu. Trakya üniversitesi Makine Teknikerliği, Dumlupınar Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümlerini tamamlayarak mezun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde Proje ve Kontrol Mühendisi olarak görev aldı. İnegöl’de kurucu ortağı olduğu Mühendislik firması ile iş hayatına devam etmektedir. Bursa Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği Makine mühendisleri Birlik grubu Danışma kurulu üyesidir. 2001 - Ak Parti İstanbul Gençlik kollarında başladığı siyasi hayatına 2011 yılı 24. Dönem Bursa Milletvekili aday adayı olarak devam etti. 2012 yılında Ak Parti İnegöl İlçe Başkanlığı yürütme kurulu üyesi ve İlçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. ( AR-GE Başkanı) 2012 yılı İlçe bazında ilk kez düzenlenen Lider Ülke Türkiye-2 konulu Siyaset Akademisi koordinatörlüğü görevini üstlendi. 2014 Bursa Büyükşehir Belediye Meclis üyesi ve İnegöl Belediye Meclis üyeliği görevlerini yerine getirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Ulaşım Komisyonu Başkanı, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Katip Üye, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili, İnegöl Belediye Meclisi İmar Komisyonu Üyesi, İnegöl Belediye Meclisi Katip Üye, İnegöl Belediye Meclisi Kültür Sanat Komisyonu Üyeliklerinde bulundu. Orta seviyede İngilizce bilmekte olup Evli ve 2 çocuk annesidir.