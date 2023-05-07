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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSNÜ ERSOY

Hüsnü Ersoy

Adalet ve Kalkınma Partisi
Hüsnü Ersoy
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Bilecik
  • MESLEĞİ : Üretim Yöneticisi
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
Kaynak: Anadolu Ajansı