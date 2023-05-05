ÖZGEÇMİŞİ

1973 yılında Antalya'da doğdu. Lise eğitimini İstanbul'da Özel Ata Koleji'nde tamamladı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezun oldu. Trakya Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün Fizyoloji Ana Bilim Dalı'nı bitirerek Göz Hastalıkları Uzmanı ve Fizyolog unvanlarını aldı. Üniversitenin ardından önce ABD Baylor Üniversitesi'nde (Methodist) glokom üzerine, sonra da Hindistan Chennai'de Agarwal Hastanesi'nde katarakt cerrahisi üzerine çalışmalar yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra, İstanbul Alman Hastanesi'nde Göz Hekimi, Şişli Göz Nurunu Koruma Vakfı'nda Başhekim, Side Anadolu Hastanesi'nde Uzman Hekim olarak görev aldı. 2007 Manavgat Side'de özel göz polikliniği açtı. 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde Antalya Milletvekili seçildi. 11 Mart 2020 tarihinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Partimizin 24 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen kongresinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Küba Dostluk Grubu ve AND Parlamenterler üyesidir. AK Parti'nin önerisi ile kurulan Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'nun başkan vekilidir. Antalya Milletvekili olarak görevini sürdürmektedir. Mayıs 2021 tarihinden itibaren AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. İyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Vural Çokal, evli ve 2 çocuk annesidir.