ÖZGEÇMİŞİ

Mustafa Köse, 27 Haziran 1977'de İstanbul Beyoğlu'nda doğdu. Baba adı Süleyman, anne adı Emine'dir. Antalya Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nu, Antalya Anadolu Lisesi'ni ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 2001-2015 yılları arasında serbest avukatlık yaptı. AK Parti Antalya Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı, İl Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Merkez ARGE Başkanlığı'nın görevlendirmesiyle teşkilat eğitmenliği, İl Teşkilat Başkanlığı, 5 seçim SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan AK Parti 4. Olağan Büyük Kongre'de il başkanlarını temsilen kongre divan heyetine seçildi. 27 Ağustos 2014'te gerçekleşen AK Parti 1. Olağanüstü Kongre'de il başkanları adına Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu. 25, 26 ve 27. Dönemde Antalya Milletvekili seçildi. AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 26. ve 27. Dönemde Brezilya Dostluk Grubu Başkanlığı'na seçildi. Teşkilat başkanlığı İzmir il Koordinatörlüğü görevinde bulundu. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu üyeliğine, 2. Devrede de Anayasa Komisyonu Sözcülüğüne seçildi. Hollanda ve Belçika'daki teşkilat mensuplarımız ile vatandaşlarımıza, 16 Nisan 2017 Referandumu öncesinde Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında seminerler verdi. 27. Dönemde Anayasa Komisyonu üyeliğine yeniden seçildi. AK Parti 2 ve 3. Olağanüstü Büyük Kongrelerde MKYK üyeliğine seçildi. 18 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresinde MKYK üyeliğine yeniden seçildi. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığına getirildi. MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliği yaptı ve MÜSİAD Antalya Şubesinin halen üyesidir. Antalya Yeryüzü Vakfı ( İnsan ve Medeniyet Hareketi ) kurucusu ve Yönetim Kurulu üyesidir. Antalya Bilim Üniversitesi mütevelli heyeti üyesidir. İyi düzeyde İngilizce bilen Köse, evli ve 3 çocuk babasıdır.