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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LEYLA ŞAHİN USTA

Leyla Şahin Usta

Adalet ve Kalkınma Partisi
Leyla Şahin Usta
  • PARTİSİ : AK PARTİ
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
  • MESLEĞİ : Aile hekimi
  • EĞİTİM DURUMU : Lisans
  • DOĞUM YILI : 1973
ÖZGEÇMİŞİ

İstanbul - 1973, Alaeddin, Fadime. Tıp Doktoru; Tıp eğitimini Viyana Medizinische Universität'ta tamamladı. 25 ve 26. Dönemde Konya Milletvekili seçildi. AK PARTİ Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcülüğü, çeşitli Meclis araştırması komisyonları ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği yaptı. Çok iyi düzeyde Almanca ve orta düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 2 çocuk annesidir.

Kaynak: Anadolu Ajansı