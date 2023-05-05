ÖZGEÇMİŞİ

12 Ekim 1983 yılında Ankara’da doğdu. Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun oldu. 2002 senesinde kurulmuş olan Keçiören Gençlik Derneği’nin 9 Mart 2003 tarihinde olan kongresinde başkanlığa seçildi. Keçiören’in ardından Ankara’da birçok ilçede derneğin örgütlenmesine yardımcı oldu ve daha sonra 15 gençlik derneğini bir araya getirerek Başkent Gençlik Federasyonu’nu kurmak için öncülük etti. Yurt dışında birçok seminere katılarak, Aralık 2003 tarihinden sonra Hollanda’ya ilk sivil girişimi sağlayan gruba liderlik etti. Katılmış olduğu toplantılarda Türkiye üzerinde kötü amaçlı yapılan lobi faaliyetlerine karşı mücadele verdi. Başkent Grubu 2004 yılı “81.Yılın Altın Adamı” ödülünü aldı, ayrıca Başkent Son Haber gazetesinin Yılın En Başarılı Dernek Başkanı ödülünü aldı. 2005 yılında düzenlenen 1.Dünya Yerel Yönetimler Barış Konferansı’na (1.INTERNATIONAL LOCAL AUTHORITIES CONFERENCE FOR PEACE 2005) Türk gençliğini temsilen panelist olarak katılım sağladı ve Türk gençliğinin görüşlerini dile getirdi. Kazakistan Gençlik Kongresi (YOUTH CONGRESS OF KAZAKHSTAN) ile kardeşlik protokolü imzalayarak Türk-Kazakistan gençliği arasında dostluk köprüsü oluşturdu. Kanal 6 televizyonunda 12 hafta boyunca gençliğin sorunlarıyla ilgili “Var mı Gençlik Gibisi?” programının da yapımcılığını üstlendi. Hacettepe Eğitim Vakfı ile yapılan protokol ile gençleri mesleki alanda geliştirmek için sertifika programı düzenlenmesinde etkili rol oynadı. 2006 yılında Güneydoğu Life Dergisi tarafından gençler için yaptığım çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldü. Eğitimde fırsat eşitliğine inandığı için 10 binin üzerinde öğrenciye ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları düzenlenmesinde öncülük etti. 2006 yılında Çankaya Gönüllüleri Derneği başkanlığına seçildi. Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu ve Çankaya Gönüllüleri Dernek başkanlığı görevleri halen devam eden Osman Gökçek, 2010 yılında başladığı Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörlüğü görevini halen sürdürmektedir.