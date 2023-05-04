ÖZGEÇMİŞİ

İstanbul - 1954, Alparslan, Muzaffer Şükriye. İktisatçı, İş Adamı; Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünü bitirdi. Ticaret Bakanlığında Basın Danışmanlığı, Ortadoğu gazetesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, PETKİM AŞ ve T.C. Kalkınma Bankasında Yönetim Kurulu Üyeliği, çeşitli şirketlerde yöneticilik ve ortaklık yaptı. Aydınlık Türkiye Partisi Kurucu Üyeliği ve Genel Başkanlığı görevini üstlendi. Akşam ve Son Havadis gazeteleri ile Yeni Harman haftalık dergisinde köşe yazarlığı yaptı. 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 63, 64 ve 65. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. İngilizce bilen Türkeş, 4 çocuk babasıdır.