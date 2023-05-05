ÖZGEÇMİŞİ

1963 Amasya – Suluova doğumlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Ankara’da serbest avukat, Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanlığı, Hukuk ve Demokrasi Kurumu Genel Başkanlığı, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Birliği ve Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Hukuk Müşavirliği yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, 22. 23. 24. Dönem Ankara Milletvekilliği, 26. Dönem Amasya Milletvekilliği, Anayasa Komisyonu Üyeliği, TBMM AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkanlığı, AK Parti TBMM Grup Başkan Vekilliği, Türkiye – Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, Türkiye Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, Türkdili Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Daimi Komisyonu Başkanlığı, Adalet Komisyonu Üyeliği, AK Parti 2,3,4 ve 7. Olağan Büyük Kongrelerinde MKYK Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı, Genel Sekreter görevlerini yürüttü. Halen Genel Merkez MKYK üyesi, İngilizce bilen Haluk İpek, evli ve 3 çocuk babasıdır.