ÖZGEÇMİŞİ

Halen HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (Siyasal İletişim) Yüksek Lisans eğitimine devam etmekte olan Sunay Karamık, ALA - Adana Anadolu Lisesi ve ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler mezunudur. HARVARD UNIVERSITY Special Studies in Administration and Management bölümünü bitiren Karamık, ayrıca ADLER Learning International Leadership & Career Coaching eğitimi aldı. Türkiye Havacılık sektörü ve TÜRK HAVA YOLLARI’nın ilk kadın genel müdürü olarak 2016-2019 yılları arasında %100 THY iştiraki olarak THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş.’nin (TAFA) ilk genel müdürü olarak görev yaptı. Halen Türk Hava Yolları bünyesinde görev yapmaktadır. 1994 yılında KRM - Karamık Yönetim Danışmanlık A.Ş.’ni kurdu. Üst düzey yönetici seçme ve yerleştirme, toplu işe alım, dönemsel ve esnek çalışma, organizasyonel gelişim, yetenek yönetimi, değerlendirme merkezi, kişilik envanteri, performans yönetimi, engelli işgücü istihdamı, meslek seçimi, kariyer koçluğu, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanlarında birçok önemli projeye imza attı. 2015-2019 yılları arasında TRT Okul’da yayınlanmakta olan ve formatını kendisinin yazdığı KARİYER HARİTAM kariyer yarışma programında ve 2009’da TRT 1’de yayınlanan KARİYER EDİN adlı kariyer yarışma programında KARİYER KOÇU olarak kamera önünde yer aldı. 1999 yılında Kanal E’de her Pazar canlı yayınlanan ve formatını kendisinin yazdığı Türkiye’nin ilk ‘İnsan Kaynakları’ televizyon programını hazırlayıp sundu. Birçok dergi, haber portalı ve Monster’da köşe yazarlığı yaptı. Kuruluşunda aktif görev aldığı KA-DER, Kadın Adayları Destekleme Derneği’nde Sayman ve Genel Sekreter ve 2015-2017 yıllarında Genel Başkan olarak görev yaptı. Kurucu üyesi olarak KAGİDER Kadın Girişimciler Derneği’nde Genel Sekreterlik ve KAGİDER KADIN FONU İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Kurucu üyesi olarak ÖZELl İSTİHDAM BÜROLARI Derneği’nde Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2006-2007 yılları arasında ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İstanbul teşkilatında Halkla İlişkiler Başkanlığı ve İl Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. 2011 genel seçimlerinde Adana’da seçim ofisi başkanlığı görevini üstlendi. Birçok basın ve özel kuruluş tarafından yılın ve sektörünün en başarılı isimlerinden biri olarak seçilen Karamık akıcı İngilizce konuşmaktadır. Diş Hekimi Rafet Karamık ve ev hanımı İlkin Karamık’ın üç kızından biri olan Sunay Karamık 1966 Adana doğumlu ve iki çocuk annesidir.