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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MÜKREMİN AKÇEL

Mükremin Akçel

Adalet Partisi
Mükremin Akçel
  • PARTİSİ : AP
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı