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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CEYHUN ALTIPARMAK

Ceyhun Altıparmak

Adalet Birlik Partisi
Ceyhun Altıparmak
  • PARTİSİ : AB
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı