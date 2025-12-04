04 Aralık 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Nemrut'ta skandal hareket! Aydın Aydın 2100 yıllık tarihi eseri hiçe saydı

Nemrut'ta skandal hareket! Aydın Aydın 2100 yıllık tarihi eseri hiçe saydı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 09:28 Güncelleme: 04.12.2025 09:37
Nemrut’ta skandal hareket! Aydın Aydın 2100 yıllık tarihi eseri hiçe saydı

Türkücü Aydın Aydın, yapay zekaya tepki göstermek adına UNESCO korumasındaki 2 bin 100 yıllık Kommagene mirası üzerinde bağlama parçaladı. Nemrut Dağı'nda yaşanan bu skandalla ilgili inceleme başlatılırken, sosyal medyadaki görüntüler büyük tepki çekti.

"Yapay zekâ ekmeğimi elimden aldı" diyerek isyan eden türkücü Aydın Aydın, bağlamasını alıp UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'na çıktı. Ünlü türkücünün kutsal alanda bağlamasını parçaladığı görüntüler sosyal medyada büyük infial yarattı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sabah'tan Ömer Karahan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Müzik dünyasında yapay zeka yükseliyor diye panikleyenler var, anlarım. Değişim korkutur. Ama korku, aklı kiraya vermeyi meşrulaştırmaz. İşte Aydın Aydın tam da bunu yaptı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

SKANDAL PROTESTO

Yaptığı şarkılar ve gündeme getirdiği farklı konularla sosyal medyada adından sıkça bahsettirmeyi başaran Aydın Aydın, 'Yapay zeka ekmeğimi elimden aldı' diyerek isyan etti ve bağlamasını kaptığı gibi soluğu UNESCO korumasındaki Nemrut Dağı'nda aldı.

Yetmedi, 2 bin 100 yıllık kültürel mirasın üzerinde bağlamasını parçaladı. Bravo(!) Teknolojiye değil, tarihe savaş açtın. İnsan ancak bu kadar yanlış hedef seçebilir. Sanatçının tepkisi, sanatsal bir duruş değil; bilinçsiz bir öfke patlaması.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Emeğin değerini savunmak istiyorsan, tarihe saldırmazsın. Kültürü korumayı bilmeyen biri, müziğini nasıl koruyacak? Şimdi yetkililerin inceleme başlattığını öğrendim. Kültürel miras listesinde yer alan Kommagene Kralı I. Antiochos döneminde yapılan heykeller ve yapılar üzerinde tahribat var mı diye inceleme başlatıldı.

Eğer o taşlarda tahribat varsa, Aydın Aydın yapay zekâdan değil; kanundan yiyecek darbeyi. Hatta belki de en ağır cezayı robotlar değil, yasalar verecek. Bu olay bize bir kez daha şunu gösterdi gerçekten de bazıları yapay zekadan değil, yetersiz zekadan korkmalı!

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılıyor."

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör