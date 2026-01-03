Venezuela'da yaşayan Türkler A Haber'de: İçişleri Bakanı'nın öldürüldüğü iddiası
Venezuela’nın başkenti Caracas, gece yarısı başlayan bombardımanla kaosa sürüklendi. Askeri tesisler ve havaalanları hedef alınırken, halk sokaklara döküldü. A Haber’e bağlanan Türk vatandaşları Muharrem Hayta ve Refik Güler, bölgedeki son durumu aktardı. Hayta savaş uçaklarının şehir üzerinde uçtuğunu, halkın Maduro yönetimine tepkili olduğunu söyledi.
Güney Amerika'da beklenen patlama gerçekleşti, Venezuela'nın başkenti Caracas savaş uçaklarının hedefi oldu! Gece yarısı başlayan bombardımanla askeri tesisler ve havaalanları yerle bir edilirken, şehirde tam bir kaos hakim. Bölgede yaşayan ve gelişmeleri yakından takip eden Türk, eski polis memuru Muharrem Hayta, A Haber canlı yayınında dehşet anlarını anlattı. Hayta, "Savaş uçakları tepemizden geçti, halk Maduro'dan kurtulmak için sokağa çıkıyor" diyerek çarpıcı iddialarda bulundu. Öte yandan Valensiya kentinde yaşayan Türk vatandaşı Refik Güler ise Venezuela sokaklarını gezerek bölgedeki son durumu paylaştı.
İşte Caracas'tan gelen o sıcak bilgiler...
"ISLIK SESİYLE BOMBALAR YAĞMAYA BAŞLADI"
Venezuela'da 20 yıldır yaşayan ve yerel siyaseti yakından takip eden Muharrem Hayta, saldırının başladığı ilk dakikaları hakkında A Haber canlı yayınında anlattı. Hayta, "Ben yaklaşık 20 yıldır buradayım, eski bir polis memuruyum ve diplomatik görevle geldim. Buradaki siyaseti yakından takip ediyorum. Saat 02.00 civarında burada savaş uçaklarının yakın mesafeden geçtiğini duyduk. Önce ıslık sesiyle bombaların patlamasına şahit olduk. Bizim bulunduğumuz yer Caracas'ın merkezi Altamira. Hemen 5 dakikalık mesafede askeri havalimanı var. Buranın bombalandığına dair haberler aldık. Aynı zamanda Caracas'ın içerisinde askeriyenin bulunduğu yaklaşık 500 bin insanın yaşadığı bir alan var. Oranın da ciddi bombalamalara şahit olduğunu gördük. İnsanlar şu an kaos halinde orayı terk ediyorlar." dedi.
EKONOMİK ÇÖKÜŞ: "ASGARİ ÜCRET 1 DOLAR, GENERALLER 180 DOLAR ALIYOR"
Ülkedeki ekonomik sefaletin halkı patlama noktasına getirdiğini belirten Hayta, Venezuela'daki acı tabloyu rakamlarla gözler önüne serdi ve "Venezuela'da bu olaylarla ilgili beklenti gayet pozitif. Çünkü insanlar ekonomik sıkıntıdan yaklaşık 15 senedir büyük bir sıkıntı yaşadılar. Trilyonluk dolar devalüasyonuna şahit oldular. Generallerin yaklaşık 180 dolar aldığı, asgari ücretin 1 dolar olduğu Venezuela'da halkın bu yönetimi destekleyeceğini zannetmiyorum. Maduro'nun Venezuela'daki oyu yaklaşık yüzde 5 civarında. Geçen sene seçimleri yüzde 70 farkla kaybetmişti ancak sonuçları göstermedi. Buradan da görüyoruz ki Venezuela'da halkın desteği kesinlikle Maduro tarafında değil." ifadelerini kullandı.
"MİLİSLER ASLINDA SUÇ ÖRGÜTLERİ"
Hükümetin silahlandırdığı milis grupların (Colectivos) halk nezdinde hiçbir karşılığı olmadığını vurgulayan Hayta, "Yarından itibaren milislerin sokağa döküleceği söyleniyor ama bu milisler 20 yıldan beridir burada silahlanıyorlar. Bunlar genelde suç örgütleri ve buradaki çetelerden oluşan insanlar. Halktan kesinlikle böyle bir destek yok. Yarından itibaren buradaki olayı daha rahat görebileceğiz. İnsanlar Maduro'dan artık bıkmış durumda." dedi.
KRİTİK İDDİA: "İÇİŞLERİ BAKANI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?"
Hükümet içerisindeki çözülmeye dair gelen duyumları A Haber ile paylaşan Muharrem Hayta, "Venezuela'da canlı yayınları takip ediyorum; sokağa çıkanları bir şekilde durduruyorlar, uçuşları kısıtlıyorlar. Yarın muhtemelen muhalif askerler de bu bombalamadan sonra iktidarı destekleyen askerleri etkisiz hale getireceklerdir. Gelen haberlere göre buranın İçişleri Bakanı'nın da öldürüldüğü söyleniyor. Eğer İçişleri Bakanı öldürüldüyse milisler sokağa çıkamayacaktır, bu önemli bir detay. Eğer hayattaysa yarından itibaren milisler de çatışmaya girecektir." dedi.
"SİVİLLER DEĞİL, ASKERİ NOKTALAR HEDEFTE"
Saldırıların hedefi ve sivil yerleşim yerlerinin durumuna dair gözlemlerini aktaran Hayta, "Arka planda konutların olduğu yerler var. Benim izlediğim videolarda sivillerin yaşadığı yerlere değil de askeriyenin olduğu askeri havaalanları ve liman bombalanmış. Ama yalnız askeriyenin olduğu yerde yaklaşık 500 bin insan yaşıyor. Bu insanlar büyük bir kaosla kaçtıklarına göre, isabet almış olan yerleşim yerleri de olabilir. Yarın sabah her şey daha net ortaya çıkacaktır." ifadeleri ile tabloyu özetledi.
"VENEZUELA HALKI GIDA HARİCİNDE SOKAĞA ÇIKMIYOR"
Venezuela'da yaşayan Türk Refik Güler, Valensiya sokaklarındaki son durumu aktarırken, halkın Maduro'nun kaçırılmasının ardından sakin bir tavırda olduğunu ve market, eczane gibi yerlerin kalabalık olduğuna değindi. Güler'in açıklamaları ise şöyle;
"İnsanlar alışverişini yapıyor. Arabası olanlar arabasıyla geliyor, diğer insanların çoğu yürüyerek geliyor. Sabah burası çok daha yoğundu, şu anda biraz daha sakinleşti. Ama sokakta fazla insan yok, fazla kişi yok, herkes evinde. İnsanlar ya su alıyor ya gıda alıyor, onun dışında dışarı çıkmıyorlar. Sabah biraz trafik vardı, o da insanlar yılbaşı tatili için şehir dışına çıkmıştı, onlar genelde evine geldi. Burası Valencia'nın en iyi alışveriş merkezi Sambil ama gördüğünüz gibi hiç kimse yok, sokakta insan yok."
"VENEZUELA HÜKÜMETİNDE BÜTÜNLÜK YOK"
Güler, Venezuela'da Maduro'nun ABD askerleri tarafından kaçırılmasının ardından televizyon kanallarında belgesellerin yayına girdiğini ve konuya ilişkin sadece Venezuela İçişleri Bakanlığı'nın "panik yapmayın" uyarısında bulunduğunu belirtti.
"Yerel televizyonlarda ABD'nin bombaladığı yerler gösteriliyor. Sabah saatlerinde o da bir iki saat söylendi; Amerika'nın Maduro'yu kaçırdığını, canlı görmek istediklerini söylüyorlar ama hükümet olarak bir inanış, bir bütünlük yok açıkçası. Bakın burası Valencia'nın en büyük oteli, şu anda bomboş, hiç kimse yok. Şu anda otobana bağlanıyorum, Caracas'a giden otoban. Normalde Cumartesi günleri buralar tıklım tıklım olurdu; insanlar denize giderdi, eğlenmeye giderdi. Şu an uluslararası bir otobanda trafik yok."
"MADURO'NUN KAÇIRILMASIYLA DOLAR 3 KATINA ÇIKTI"
Öte yandan Refik Güler, Maduro'nun kaçırılmasının ardından doların aniden 3 katına çıktığını belirterek ülke içerisindeki ekonominin oldukça kötü olduğunu ifade etti.
"Dün akşam 1 dolar 300 bolivardı. Şu an herkes karaborsada üç katına, 1.000 bolivara satıyor 1 doları. Dolar bir anda üç katına fırladı. Polis karakollarında bile fazla kimse yok, polisler genelde toplu dolaşıyorlar çünkü insanların gelip silahlarını çalmasından veya soyulmaktan korkuyorlar.
8 yıldır burada yaşıyorum. Ticaret amaçlı geldik; makarna, buğday unu, çikolata gibi gıda ürünleri getirip marketlere sattık. 2020-21'de güzel ticaretimiz oldu ama sonra enflasyondan dolayı bayağı bir para kaybına uğradık. Kötü yönetim ve dış baskılar. Türkiye'nin kıymetini bilelim, başka vatanımız yok. İnsanlar burada zor durumda; hastaneye gidiyorsunuz ilaç yok, doktor bulamıyorsunuz. Özel hastanelerde paranız yoksa kurtuluş şansınız yok, direkt ölürsünüz."
"HALKIN YÜZDE 80'İ MADURO'NUN GİTMESİNİ İSTİYOR"
Güler, Venezuela vatandaşlarının yaklaşık yüzde 80'inin Maduro'yu istemediğe dikkat çekerek, halkın özellikle hangi ismin ülkenin başına gelmesinin yanı sıra ekonominin iyi yönetilmesine önem verdiğini ifade etti.
"Halkın yüzde 80'i bunu istiyor. Ama devlet aleyhinde bir yayın yaparsanız 25 yıl terörizmden yargılanıyorsunuz ve hapse giriyorsunuz, sorgusuz sualsiz. Halkın tek derdi karnını doyurmak, ailesine bakmak. 5 Dolar maaş olan bir ülkede iki paket makarna alınca 5 Dolar bitiyor. Rüşvetin olduğu yerde insanlar çalışmak istemiyor. Eğer devletle bağlantınız varsa imkanlar tanınıyor ama çalışmak istediğinizde önünüzü kesiyorlar. İnsanlar artık bundan bıktı."
