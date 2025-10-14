AK Parti MKYK Toplantısı başladı

14 Ekim 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.10.2025 16:23
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 16.10'da başladı.

