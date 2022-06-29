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Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün? 2022 Zilhicce ayı faziletleri nelerdir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler?

Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün? İslam'a göre, dünyanın en değerli günleri olarak bilinen Zilhicce ayının ilk on günleri ibadetlerle geçirilecek. Namaz, oruç, hac ve kurban gibi önemli ibadetlerin bir araya geldiği Zilhicce ayının bu sene hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün? 2022 Zilhicce ayı faziletleri nelerdir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 16:38
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Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün? 2022 Zilhicce ayı faziletleri nelerdir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler?

Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün? Zilhicce ayının ilk 10 günü, senenin en faziletli günü olan Arafat gününden sonra Kurban Bayramı ile tamamlanmaktadır. Dini vecibelerin yerine getirildiği önemli zaman dilimlerinden olan Zilhicce ayının tarihi merak ediliyor. İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak Zilhicce ayının takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün? 2022 Zilhicce ayı faziletleri nelerdir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün? 2022 Zilhicce ayı faziletleri nelerdir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler?

2022 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Zilhicce ayı 2022 yılında 30 Haziran Perşembe günü başlayacak. Zilhicce'nin ilk 10 günü 30 Haziran - 9 Temmuz tarihlerinde olacak. Zilhicce'nin 10'uncu gününe denk gelen Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Zilhicce ayı 29 Temmuz'da sona erecek. 30 Temmuz'da Muharrem ayı başlayacak.

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Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün? 2022 Zilhicce ayı faziletleri nelerdir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler?

ZİLHİCCE AYI İLK 10 GÜNÜN FAZİLETİ NEDİR?

Fecr suresinin 2. âyetinde geçen "on gece" ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu'l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce'nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); "Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler, "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? " diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.

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Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün? 2022 Zilhicce ayı faziletleri nelerdir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler?

Zilhicce'nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46).

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Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün? 2022 Zilhicce ayı faziletleri nelerdir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler?

ZİLHİCCE AYINDA YAPILMASI GEREKENLER NELER?

Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)'dan rivayet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

"Allâh'ın Kendisine ibâdet edilmesini en çok sevdiği günler, Zilhiccenin ilk on günüdür. Onlardan her bir günün orucu, bir senenin orucuna, her bir gecenin kıyamı da, Kadir gecesinin kıyamına denktir." (Tirmizî, Savm:52, No:758, sh:224)