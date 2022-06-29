29 Haziran 2022, Çarşamba
Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün? 2022 Zilhicce ayı faziletleri nelerdir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler?
Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün? İslam'a göre, dünyanın en değerli günleri olarak bilinen Zilhicce ayının ilk on günleri ibadetlerle geçirilecek. Namaz, oruç, hac ve kurban gibi önemli ibadetlerin bir araya geldiği Zilhicce ayının bu sene hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün? 2022 Zilhicce ayı faziletleri nelerdir? Zilhicce ayında yapılacak ibadetler neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.06.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 29.06.2022 16:38
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