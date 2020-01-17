Zeugma Müzesi'nde çalışanı arkeolog Merve Kaçmış'ın şoke eden intiharında sır mektup: Ben masumum her şey kamerada

KARDEŞİME BASKI YAPILDI

"Kardeşim 2.5 yıldır Zeugma Müzesi'nde sözleşmeli arkeolog olarak çalışıyordu. Anlattığı kadarıyla daha önce Zeugma'da bir memurun üzerinde zimmetli olan bazı eserler varmış. Bu memur başka bir kuruma geçeceği için müze yönetimi memura zimmetli olan eserleri kardeşimin zimmetine geçirilmesi için 6-7 ay önce çalışma başlatmış. Ancak numarasız veya kayıt dışı olan eserler var. Bunların kardeşimin zimmetine geçirilmesi isteniyor. Kardeşim de, 'Ben hangi eserleri gördüysem, hangi eserleri saydıysam onların zimmetini alırım' demiş. Bunun üzerine kardeşime uygulanan baskı artmış. En son kardeşimle konuştuğumda morali çok bozuktu. Müze yönetiminin kendisine 'Bu iş bitirilsin' diye bir yazı gönderdiğini, ancak zimmet işini bitiremediklerini söyledi. Pazartesi sabahı kardeşim ekmek almak üzere evden ayrıldı. Gelmeyince kendisini aramak için dışarı çıktım. Binanın önünde cansız bedeniyle karşılaştım. Polis evde inceleme yaptı. Polis evde kardeşimin ölümüyle ilgili bir not bulmuş. Biz not görmedik. İçeriğini bilmiyoruz. Ancak notun kardeşimin intiharını aydınlatacağını düşünüyoruz."