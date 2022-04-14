14 Nisan 2022, Perşembe
Yusufeli Barajı'ndan güzel haber! Dev projenin yolları tamamlandı
Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak mevcut kara yolu yerine bölgede kara yolu ulaşımını sağlayacak 3 kesimden oluşan toplam 69 kilometre uzunluğundaki yolların yapımı tamamlandı. Yusufeli Barajı relokasyon yollarının 56,7 kilometrelik kesimi 39 tünel ile geçilerek, doğal güzellik korunmuş oldu.
Giriş Tarihi: 14.04.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 13:15
- 1
- 28
- 2
- 28
- 3
- 28
- 4
- 28
- 5
- 28