Yusufeli Barajı’ndan güzel haber! Dev projenin yolları tamamlandı

3 KISIMDAN OLUŞUYOR

3 kesimden oluşan projenin, 23,6 kilometre uzunluğundaki 1'inci kısmında 20,6 kilometre uzunluğunda 15 tek tüp tünel, 1,2 kilometre uzunluğunda 9 köprü, 40 kutu menfez ve tünel çıkışlarında 3 adet farklı seviyeli kavşak yer alıyor. 28,5 kilometrelik 2'nci kısımda ise 23,8 kilometre uzunluğunda 17 tek tüp tünel, 494 metre uzunluğunda 6 köprü, 25 kutu menfez ve 2 adet farklı seviyeli 3 adet hemzemin olmak üzere toplam 5 kavşak bulunuyor. 14,9 kilometrelik 3'üncü kısımda da 12,3 kilometre uzunluğunda 7 tek tüp tünel, toplam 83 metre uzunluğunda 2 köprü, 22 kutu menfez ve tünel çıkışlarında 4 adet farklı seviyeli kavşak bulunuyor.

