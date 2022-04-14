14 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yusufeli Barajı'ndan güzel haber! Dev projenin yolları tamamlandı

Yusufeli Barajı'ndan güzel haber! Dev projenin yolları tamamlandı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak mevcut kara yolu yerine bölgede kara yolu ulaşımını sağlayacak 3 kesimden oluşan toplam 69 kilometre uzunluğundaki yolların yapımı tamamlandı. Yusufeli Barajı relokasyon yollarının 56,7 kilometrelik kesimi 39 tünel ile geçilerek, doğal güzellik korunmuş oldu.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 13:15
  • 1
  • 28
Yusufeli Barajı’ndan güzel haber! Dev projenin yolları tamamlandı

Artvin'in 70 kilometre güneybatısında Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı su tutmaya başladı. Bölgede baraj suları altında kalacak mevcut kara yolu yerine ulaşımı sağlayacak Yusufeli Barajı relokasyon yolları projelendirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
Yusufeli Barajı’ndan güzel haber! Dev projenin yolları tamamlandı

Toplam 69 kilometre uzunluğundaki relokasyon yollarının 56,7 kilometrelik kesimi 39 tünel ile geçilerek, Artvin'in eşsiz doğasının korunması sağlandı.

  • 3
  • 28
Yusufeli Barajı’ndan güzel haber! Dev projenin yolları tamamlandı

Tünel kazı destekleme çalışmalarının tamamı bitirilirken, beton kaplamasında yüzde 100'lük ilerleme sağlandı. 17 köprü, 9 köprülü kavşak da yer alan proje bir viyadükte devam eden çalışma dışında tamamen bitirildi.

  • 4
  • 28
Yusufeli Barajı’ndan güzel haber! Dev projenin yolları tamamlandı

3 KISIMDAN OLUŞUYOR
3 kesimden oluşan projenin, 23,6 kilometre uzunluğundaki 1'inci kısmında 20,6 kilometre uzunluğunda 15 tek tüp tünel, 1,2 kilometre uzunluğunda 9 köprü, 40 kutu menfez ve tünel çıkışlarında 3 adet farklı seviyeli kavşak yer alıyor. 28,5 kilometrelik 2'nci kısımda ise 23,8 kilometre uzunluğunda 17 tek tüp tünel, 494 metre uzunluğunda 6 köprü, 25 kutu menfez ve 2 adet farklı seviyeli 3 adet hemzemin olmak üzere toplam 5 kavşak bulunuyor. 14,9 kilometrelik 3'üncü kısımda da 12,3 kilometre uzunluğunda 7 tek tüp tünel, toplam 83 metre uzunluğunda 2 köprü, 22 kutu menfez ve tünel çıkışlarında 4 adet farklı seviyeli kavşak bulunuyor.

  • 5
  • 28
Yusufeli Barajı’ndan güzel haber! Dev projenin yolları tamamlandı

TEKKALE VİYADÜĞÜ HAZİRAN'DA TRAFİĞE AÇILACAK
Proje kapsamındaki 345 metrelik Yusufeli Baraj Viyadüğü, 530 metrelik Şilenkar Viyadüğü, 628 metrelik Tekkale Viyadüğü ve 685 metrelik Yusufeli Merkez Viyadüğü olmak üzere toplam uzunluğu 2 bin 188 metre olan 4 viyadük, zorlu arazi koşulları, derin vadi yapısı ve büyük köprü açıklıklarından dolayı özel tasarım teknikleriyle projelendirildi.