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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yürek yakan anlar... Babaanne ve 4 torunu toprağa verildi Yürek yakan anlar... Babaanne ve 4 torunu toprağa verildi İzmir'deki Rıza Bey Apartmanı'nda göçük altında kalarak yaşamını yitiren Arife Yücel ile torunları Diren, Lena, Vera ve Feda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz da katıldı. Giriş Tarihi: 03.11.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 16:29
İzmir'deki depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torununun cenazeleri, memleketleri Çorum'da toprağa verildi.
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Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda göçük altında kalarak yaşamını yitiren babaanne Arife Yücel (60) ile torunları 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda Yücel'in cenazeleri, uçakla İzmir'den Ankara'ya, oradan da kara yoluyla Çorum'a getirildi.
Depremden 3 gün sonra enkaz altından çıkartılabilen babaanne ve 4 torunu için Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde tören düzenlendi.
Babaanne ve torunlarının cenazeleri, Kuşsaray köyündeki cemevinde dua edilmesinin ardından defnedildi.
Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, törenin ardından depremde anneleri Arife Yücel ile çocukları Lena ve Vera'yı kaybeden Deniz-Nilay Yücel çifti ile Diren ve Feda'nın ailesi Hüseyin-Emine Yücel'e başsağlığı dileklerini iletti.