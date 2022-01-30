Yozgat’ta 20 yıl önce selası verilen kadın bugün 121. doğum gününü kutladı

48 TORUNU VAR

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz ise, "Akkız Büyükturgut teyzemizi ziyarete geldik. Kendisi Yozgat'ın en yaşlı insanı, 121 yaşında. Bugün kendisine sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptık. Bizi gördüğünde çok şaşırdı ve ilk defa doğum gününün kutlandığını bize söyledi. Akkız teyzemizin 8 çocuğu, 48 torunu var. Allah kendisine uzun ömürler versin. Biz kendisine şunu ifade ettik, 'Bizler sizin yanınızdayız.' Yaşlılarımızın hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmelerini istemiyoruz. Devletimizin sıcaklığını hissettirtmek için buradayız" şeklinde konuştu.

20 yıl önce durup selasını dinleyince hüzünlenen Akkız Büyükturgut ise, o günleri hem gülerek hem de duygulanarak anlattı.