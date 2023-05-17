İbn-i Sina'dan halsizliğe bıçak gibi tedavi! Yorgunluğa 10 asırlık reçete! Enerji depolarınız dolup taşacak! Meğer o su...

Öğrencilerden çalışanlara birçok kişinin temel sorunlarından biri olan halsizlik problemi çeşitli vitamin eksikliklerinden kaynaklanabiliyor. Konuyla ilgili İslam coğrafyasının önemli bilim adamlarından olan ve tıbbın babası olarak tanınan İbn-i Sina, asırlar öncesinden bıçak gibi kesecek tedaviyi paylaştı. İşte tüketenlere enerji sağlayan ve yorgunluğu ortadan kaldırın o yöntem...