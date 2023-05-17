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İbn-i Sina'dan halsizliğe bıçak gibi tedavi! Yorgunluğa 10 asırlık reçete! Enerji depolarınız dolup taşacak! Meğer o su...

Öğrencilerden çalışanlara birçok kişinin temel sorunlarından biri olan halsizlik problemi çeşitli vitamin eksikliklerinden kaynaklanabiliyor. Konuyla ilgili İslam coğrafyasının önemli bilim adamlarından olan ve tıbbın babası olarak tanınan İbn-i Sina, asırlar öncesinden bıçak gibi kesecek tedaviyi paylaştı. İşte tüketenlere enerji sağlayan ve yorgunluğu ortadan kaldırın o yöntem...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 15:44
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Yorgunluğa 10 asırlık reçete! İbn-i Sina’dan halsizliğe bıçak gibi tedavi! Enerji depolarınız dolup taşacak! Meğer o su...

Yorgunluk ve halsizlik günümüz insanın temel sorunları haline geldi. Özellikle metropol şehirlerde yaşayan ve yoğun bir çalışma hayatına sahip kişiler genellikle gün içinde kendilerini yorgun hissettiklerinden şikayet etmektedir. İbn-i Sina asırlar öncesinden reçetesini yazdı. İçenin enerji depolarını doldurup adeta taşıran bu suyu kimse bilmiyor. İşte o reçete...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yorgunluğa 10 asırlık reçete! İbn-i Sina’dan halsizliğe bıçak gibi tedavi! Enerji depolarınız dolup taşacak! Meğer o su...

ENERJİ DEPOLARINIZ DOLACAK!

İbn-i Sina asırlar öncesinden enerji veren besinin reçetesini yazdı. Yorgun hissedenlere demirli suları öneren İbn-i Sina, pek çok insanın enerji bulmasına yardımcı oldu. Ayrıca ilgili besin enerji vermenin yanı sıra birçok sağlık sorununa da faydalı oluyor.

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Yorgunluğa 10 asırlık reçete! İbn-i Sina’dan halsizliğe bıçak gibi tedavi! Enerji depolarınız dolup taşacak! Meğer o su...

İşte İbn-i Sina tarafından önerilen demirli suların faydaları;

*Vücuttaki enerjiyi arttırma etkisi bulunur. Yorgunluğu sona erdirir.

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Yorgunluğa 10 asırlık reçete! İbn-i Sina’dan halsizliğe bıçak gibi tedavi! Enerji depolarınız dolup taşacak! Meğer o su...

*Dalak hastalıklarına karşı faydalı etkisi bulunur.

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Yorgunluğa 10 asırlık reçete! İbn-i Sina’dan halsizliğe bıçak gibi tedavi! Enerji depolarınız dolup taşacak! Meğer o su...

*Mide ağrılarına karşı faydalı olur.