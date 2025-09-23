Yol verme kavgası kanlı bitti! Taksiciyi takip edip sopayla darp ettiler

"ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM"

Hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edilen Mehmet Can Doğan, "Küçük bir tartışmayla başladı her şey. Yol tartışmasıydı. Tartışma bittikten sonra ben yolcu aldım, yoluma devam etmek için. Yolcu aldıktan sonra aracın beni takip ettiğini fark ettim. Bir müddet ilerledikten sonra aracın bana selektör yapıp durmamı istediğini tekrar fark ettim. Durdum, aracımdan indim. Arkamdan gelen araçtan 3 şahıs indi. Şahısların ellerinde sopa, cop, çelik benzeri bir sopa daha vardı. Onunla beraber bani bir anda darbetmeye başladılar. Zaten ilk darbeyi bacağım ve kafama aldım. Ondan sonra diğer önde ilk duran araçtakiler de dahil oldular. O da aracından birkaç tane sopa çıkartıp suratıma vurmaya başladı" dedi.