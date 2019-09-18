YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
ÖSYM, YKS ek tercih işlemlerini 5-11 Eylül tarihleri arasında kabul etti. İlk tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirmeler ile şansını denedi. ÖSYM'nin duyurduğu boş kontenjanları değerlendirmek isteyen öğrenciler, puanları ve başarı sıralamaları doğrultusunda işlemleri gerçekleştirdi. İşlemlerin sona ermesinin ardından sonuçlar merakla bekleniyor. Öğrenciler sık sık, "Ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?" sorularının yanıtını arıyor. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ek yerleştirme sonuçlarına dair tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 18.09.2019 15:40Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 15:42