YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek tercih sonuçları için binlerce öğrencinin araştırması sürüyor. Bir yükseköğretim programına yerleşmek isteyen ve ek tercih sürecini tamamlayan adaylar, YKS ek tercih sonuçları için meraklı bekleyişi sürdürüyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YKS ek tercih sonuç açıklanma tarihi için ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. Ek tercih dönemi 11 Eylül'de sona ermişti. İşte YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı!