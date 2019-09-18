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YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM, YKS ek tercih işlemlerini 5-11 Eylül tarihleri arasında kabul etti. İlk tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirmeler ile şansını denedi. ÖSYM'nin duyurduğu boş kontenjanları değerlendirmek isteyen öğrenciler, puanları ve başarı sıralamaları doğrultusunda işlemleri gerçekleştirdi. İşlemlerin sona ermesinin ardından sonuçlar merakla bekleniyor. Öğrenciler sık sık, "Ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?" sorularının yanıtını arıyor. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ek yerleştirme sonuçlarına dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 18.09.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 15:42
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YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek tercih sonuçları için binlerce öğrencinin araştırması sürüyor. Bir yükseköğretim programına yerleşmek isteyen ve ek tercih sürecini tamamlayan adaylar, YKS ek tercih sonuçları için meraklı bekleyişi sürdürüyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 YKS ek tercih sonuç açıklanma tarihi için ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. Ek tercih dönemi 11 Eylül'de sona ermişti. İşte YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı!

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YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak.

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YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

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YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilecek.

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YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.