YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS ek tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. 5-11 Eylül tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sayfası ais.osym.gov.tr aracılığı ile gerçekleştirilen işlemlerin üzerinden yaklaşık bir hafta geçti. Öğrenciler boş kontenjanlara yerleşmek için ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. ÖSYM, henüz bir açıklamada bulunmazken, yerleştirme sonuçlarının her an açıklanabileceği belirtiliyor. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek kayıtları ne zaman yapılacak? İşte YKS ek tercih sonuçları ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 19.09.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 15:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





