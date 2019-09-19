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YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS ek tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. 5-11 Eylül tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sayfası ais.osym.gov.tr aracılığı ile gerçekleştirilen işlemlerin üzerinden yaklaşık bir hafta geçti. Öğrenciler boş kontenjanlara yerleşmek için ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. ÖSYM, henüz bir açıklamada bulunmazken, yerleştirme sonuçlarının her an açıklanabileceği belirtiliyor. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek kayıtları ne zaman yapılacak? İşte YKS ek tercih sonuçları ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 19.09.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 15:35
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YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek kayıtları ne zaman yapılacak?

ÖSYM, YKS ek tercih işlemlerini 5-11 Eylül tarihleri arasında kabul etti. İlk tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirmeler ile şansını denedi. ÖSYM'nin duyurduğu boş kontenjanları değerlendirmek isteyen öğrenciler, puanları ve başarı sıralamaları doğrultusunda işlemleri gerçekleştirdi. İşlemlerin sona ermesinin ardından sonuçlar merakla bekleniyor. Öğrenciler sık sık, "Ek yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?" sorularının yanıtını arıyor. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ek yerleştirme sonuçlarına dair tüm detaylar...

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YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Öğrencilere 5-11 Eylül arasında tercih fırsatı verildi. Kılavuzdaki kurallara uygun şekilde YKS ek tercih robotu üzerinden işlemler gerçekleştirildi. Tercih işlemleri 2 gün önce sona ererken sonuçların bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS EK TERCİH SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YKS ek tercih sorgulama işlemi ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılacak. Buna göre; adaylar T.C Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sonuçlarına erişebilecek. YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldığında haberimizde olacak.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek kayıtları ne zaman yapılacak?

ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

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YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite ek kayıtları ne zaman yapılacak?

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.