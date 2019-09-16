18 Eylül 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, YKS ek tercih işlemlerini 5-11 Eylül tarihleri arasında kabul etti. İlk tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirmeler ile şansını denedi. ÖSYM'nin duyurduğu boş kontenjanları değerlendirmek isteyen öğrenciler, puanları ve başarı sıralamaları doğrultusunda işlemleri gerçekleştirdi. İşlemlerin sona ermesinin ardından sonuçlar merakla bekleniyor. Öğrenciler sık sık, "YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ek yerleştirme sonuçlarına dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 10:30
  • 1
  • 15
YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk tercih işlemleri başarısız olan öğrenciler, boş kontenjanlara yerleşmek için ek tercih hakkını kullandı. ÖSYM'nin yayımladığı ek tercih kılavuzundaki kurallar çerçevesinde 20 TL ücret yatırarak başvuru yapan öğrenciler, boş kontenjanlara yerleşmek için titiz bir süreç geçirdi. Öğrenciler şimdi, "YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

  • 2
  • 15
YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Öğrencilere 5-11 Eylül arasında tercih fırsatı verildi. Kılavuzdaki kurallara uygun şekilde YKS ek tercih robotu üzerinden işlemler gerçekleştirildi. Tercih işlemleri 2 gün önce sona ererken sonuçların bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

  • 3
  • 15
YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH SORGULAMA NASIL YAPILIR?

YKS ek tercih sorgulama işlemi ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılacak. Buna göre; adaylar T.C Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sonuçlarına erişebilecek. YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldığında haberimizde olacak.

  • 4
  • 15
YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır.

  • 5
  • 15
YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.