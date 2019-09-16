YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk tercih işlemleri başarısız olan öğrenciler, boş kontenjanlara yerleşmek için ek tercih hakkını kullandı. ÖSYM'nin yayımladığı ek tercih kılavuzundaki kurallar çerçevesinde 20 TL ücret yatırarak başvuru yapan öğrenciler, boş kontenjanlara yerleşmek için titiz bir süreç geçirdi. Öğrenciler şimdi, "YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...