Yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndan korkunç çekim hatası!

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı, Ertem Eğilmez yönetmenliğinde 1975 yılında çekildiği ilk günden beri zevkle ve bol kahkahayla izleniyor. Rıfat Ilgaz'ın eserinden esinlenerek çekilen Hababam Sınıfı'ndaki çekim hatalarını çoğumuz es geçiyoruz. Fakat filmde öyle hatalar var ki 'bu kadarına pes' dedirtecek cinsten işte efsane film Hababam Sınıfı'nda yapılan inanılmaz çekim hataları...

Giriş Tarihi: 09.12.2020 06:06 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 06:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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