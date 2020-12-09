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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndan korkunç çekim hatası! Yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndan korkunç çekim hatası! Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı, Ertem Eğilmez yönetmenliğinde 1975 yılında çekildiği ilk günden beri zevkle ve bol kahkahayla izleniyor. Rıfat Ilgaz'ın eserinden esinlenerek çekilen Hababam Sınıfı'ndaki çekim hatalarını çoğumuz es geçiyoruz. Fakat filmde öyle hatalar var ki 'bu kadarına pes' dedirtecek cinsten işte efsane film Hababam Sınıfı'nda yapılan inanılmaz çekim hataları... Giriş Tarihi: 09.12.2020 06:06 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 06:08
Hababam Sınıfı bir çoğumuzun Yeşilçam'daki favorisi. Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı da dahil olmak üzere kült filmlerimizde öyle hatalar var ki şaşkına çeviriyor. İşte yıllarca izlediğimiz efsane filmlerdeki o hatalar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hapse giren Kadir İnanır nasıl başkomserliğe terfi edebiliyor?
VİZONTELE
Deli Emin, tv'yi gömerken tv'nin üstünde toprak bir tepe oluşuyor. Ancak bir sonraki çekimde tv'nin üstü eski haline dönüyor.
VİZONTELE
Senaryoya göre film Hakkari'de geçiyor. ancak filmde kullanılan araçların plakaları 65. yani filmin çekildiği yer olan Van'ın plaka kodu.