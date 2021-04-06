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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yılan ile balık avladı! Bu yöntem görenleri şaşkına çevirdi Yılan ile balık avladı! Bu yöntem görenleri şaşkına çevirdi
Dünyanın birçok noktasında olta ya da ağ ile balık avlanırken, farklı yöntemlerin uygulandığı da gözler önüne serildi. Özellikle göllerde ve derelerde yapılan balık avında daha çok 'elle avlanma' yöntemi kullanılıyor. Bir kişi balık avlamada resmen çağ atlatacak bir şekilde balık yakaladı. O anlar ise böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 06.04.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 12:48
Afrika'daki balık yakalama taktiği adeta pes dedirtti. Topraktaki deliğe yılanı bırakan adam, yılandan kaçan balıkları bir bir eliyle yakaladı. Yılanı balıkların bulunduğu deliğe salan avcı inanılmaz bir şekilde hedefine ulaşıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yılanı topraktaki deliğe bırakan adam beklemeye koyuluyor.
Hareketlenmeye başlayan suyun içinden art arda balıklar çıkmaya başlıyor.
İlk olarak küçük balıklar çıkarken bir süre sonra gerçekleşen olay daha da şaşırtıyor. Onlarca balığın çıktığı delikten en az 5 tane de büyük balık avcının avucuna düşüyor.