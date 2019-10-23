23 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağı ilk kez öğreneceksiniz

Osmanlı padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in kültür-sanat merakı herkes tarafından bilinmekteydi. Sultan Abdülhamid 1918'de hayatını kaybederken, Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit 1930 yılında dünyaya geldi. Adile Naşit'in doğrudan olmasa da ailesinin yolu bir dönem Sultan 2. Abdülhamid ile kesişti. Adile Naşit'in babası Naşid Özcan ya da Komik-i Şehir Naşit Bey'dir. Peki bu ikili arasındaki bağ nasıl gerçekleşti? İşte tarihe ışık tutan detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 10:33
  • 1
  • 222
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağı ilk kez öğreneceksiniz

Osmanlı padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in kültür-sanat merakı herkes tarafından bilinmekteydi. Sultan Abdülhamid 1918'de hayatını kaybederken, Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit 1930 yılında dünyaya geldi. Adile Naşit'in doğrudan olmasa da ailesinin yolu bir dönem Sultan 2. Abdülhamid ile kesişti.

  • 2
  • 222
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağı ilk kez öğreneceksiniz

Adile Naşit'in babası Naşid Özcan ya da Komik-i Şehir Naşit Bey'dir. Peki bu ikili arasındaki bağ nasıl gerçekleşti? İşte tarihe ışık tutan detaylar...

  • 3
  • 222
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağı ilk kez öğreneceksiniz

Kültür dünyasına yatkınlığı ile biliniyor 2.Abdülhamid. Sanatın her dalına özel ilgi duyan, gösterimeleri takip eden ve kendisi de müzik yapan liderlerden biri.

  • 4
  • 222
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağı ilk kez öğreneceksiniz

TİYATRO ESERLERİ SERGİLETİRDİ

Mızıka-i Hümâyun sanatçılarından ve II. Abdülhamid için sahnelenen tiyatro eserlerinde de oynayan baş oyunculardan Naşid Özcan ya da Komik-i Şehir Naşit Bey. Yıl 1924. Ayrıca kendisi "Sultan Hamid'i bile güldüren adam" olarak da tanınıyor. Bu yetenekli sanatçı size bir yerlerden tanıdık geldi mi?

  • 5
  • 222
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağı ilk kez öğreneceksiniz

Naşid Özcan, Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularından Adile Naşit ve Selim Naşit Özcan'ın babaları.