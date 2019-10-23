Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağı ilk kez öğreneceksiniz
Osmanlı padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in kültür-sanat merakı herkes tarafından bilinmekteydi. Sultan Abdülhamid 1918'de hayatını kaybederken, Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit 1930 yılında dünyaya geldi. Adile Naşit'in doğrudan olmasa da ailesinin yolu bir dönem Sultan 2. Abdülhamid ile kesişti. Adile Naşit'in babası Naşid Özcan ya da Komik-i Şehir Naşit Bey'dir. Peki bu ikili arasındaki bağ nasıl gerçekleşti? İşte tarihe ışık tutan detaylar...
Giriş Tarihi: 23.10.2019 10:29Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 10:33