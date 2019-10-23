Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ile Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağı ilk kez öğreneceksiniz

TİYATRO ESERLERİ SERGİLETİRDİ

Mızıka-i Hümâyun sanatçılarından ve II. Abdülhamid için sahnelenen tiyatro eserlerinde de oynayan baş oyunculardan Naşid Özcan ya da Komik-i Şehir Naşit Bey. Yıl 1924. Ayrıca kendisi "Sultan Hamid'i bile güldüren adam" olarak da tanınıyor. Bu yetenekli sanatçı size bir yerlerden tanıdık geldi mi?