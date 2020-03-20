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Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'nın Hacer'i son haliyle şaşırttı
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı'nın Hacer'i son haliyle herkesi şaşırttı. Yeşilçam'ın birçok filminde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Sevil Üstekin'in en unutulmaz rollerinden birisi de Kapıcılar Kralı' filmindeki 'kapıcı Seyid'in karısı Hacer'di. Yeşilçam'a damga vuran Sevil Üstekin'in son görüntüsü yok artık dedirtti. Sevil Üstekin Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nde okudu. Muhsin Ertuğrul'un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda LCC Language and Culture Center 3 yıl eğitim gördü. Kemal Sunal ile Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip filmlerinde de oynadı.
Giriş Tarihi: 20.03.2020 20:19 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 20:23
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