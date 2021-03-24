Yer altında gizleniyor! Çok nadir ortaya çıkan hayvan o ilimizde böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Kars'ın Arpaçay ilçesinde, daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok nadir çıkan sansargiller ailesinden olan beyaz gelincik görüntülendi.