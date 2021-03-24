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Yer altında gizleniyor! Çok nadir ortaya çıkan hayvan o ilimizde böyle görüntülendi

Son dakika haberi... Kars'ın Arpaçay ilçesinde, daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok nadir çıkan sansargiller ailesinden olan beyaz gelincik görüntülendi.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.03.2021 13:03 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 13:03
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Yer altında gizleniyor! Çok nadir ortaya çıkan hayvan o ilimizde böyle görüntülendi

İlçeye bağlı Melikköy'de, sansargiller ailesinden olan beyaz gelincik görüntülendi.

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Yer altında gizleniyor! Çok nadir ortaya çıkan hayvan o ilimizde böyle görüntülendi

Yer altında gizlendiği için görüntü alınması çok zor olan hayvan türlerinden olan beyaz gelincik, uzun gövde ve kuyruğuyla çok hızlı hareket ediyor.

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Yer altında gizleniyor! Çok nadir ortaya çıkan hayvan o ilimizde böyle görüntülendi

Çok küçük deliklerden girebilme yeteneğine sahip olan gelincik, fare ve kuş yumurtası ile besleniyor.

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Yer altında gizleniyor! Çok nadir ortaya çıkan hayvan o ilimizde böyle görüntülendi

Bazı hayvanlar gibi gelinciğin de vücut renklerinde mevsimsel değişlikler görülebiliyor.

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Yer altında gizleniyor! Çok nadir ortaya çıkan hayvan o ilimizde böyle görüntülendi

Diğer aylarda koyu renkli olan, kış aylarında bembeyaz bir posta bürünen gelincikler karla birleşince fark edilmesi zor oluyor.