Yeni nesil çetelerle yeni nesil mücadele dönemi

VERİLER TEK HAVUZDA

Sistem, MİT, Emniyet ve Jandarma istihbarat birimleriyle entegre çalışacak ve yargı, güvenlik ve istihbarat zinciri ilk kez aynı masa etrafında birleşecek. Bu kapsamda, hem Bakırköy hem de İstanbul Anadolu cumhuriyet başsavcılıklarındaki değişimler sonrası başsavcı vekili ve savcı bazında nitelikli işbölümü değişiklikleri yapıldı. Her iki adliyede de; örgütlü suç, yasadışı bahis, mali suç ve dijital delil analizine odaklı dosyalar, alan uzmanlığına göre belirlenen yeni savcılar arasında operasyonel uzmanlık temelli şekilde paylaştırıldı.