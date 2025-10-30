Yeni nesil çetelerle yeni nesil mücadele dönemi

Yeni konsept, İstanbul yargısında ilk kez savcılık, Emniyet ve güvenlik birimlerini tek masa etrafında buluşturuyor. MİT, MASAK, Emniyet ve Jandarma'dan gelen tüm veriler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çatısı altında oluşturulan "tek veri havuzu"nda toplanacak. Bu havuz, Bakırköy ve Anadolu cumhuriyet başsavcılıklarıyla eşgüdümlü olarak yönetilecek. Böylece istihbarat, teknik takip, mali izleme ve adli soruşturma süreçleri aynı zincirin halkaları gibi işleyecek.
(İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay)