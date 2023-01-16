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Haberler Galeri Yeni ay hangi burçları etkileyecek? Yeni aydan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Oğlak, Aslan, Boğa, Akrep...

Yeni ay hangi burçları etkileyecek? Yeni aydan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Oğlak, Aslan, Boğa, Akrep...

"Yeni ay hangi burçları etkileyecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaşanan doğa olaylarının günlük hayatı, burçları nasıl etkilediğini merak eden ve özellikle astrolojik gelişmeleri yakından takip edenler Kova Dolunayı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, yeni ay hangi burçları etkileyecek? Yeni aydan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Oğlak, Aslan, Boğa, Akrep...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2023 21:42
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Yeni ay hangi burçları etkileyecek? Yeni aydan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Oğlak, Aslan, Boğa, Akrep...

"Yeni ay hangi burçları etkileyecek? Yeni aydan en çok etkilenecek burçlar hangileri?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle belirli burçları etkisi altına alan bu doğa olayında günlük hayatta nelerin bizleri beklediği merak ediliyor. Peki Merkür ve Mars gerilemesinin burçlara etkisi nelerdir?

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Yeni ay hangi burçları etkileyecek? Yeni aydan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Oğlak, Aslan, Boğa, Akrep...

Merkür retrosu bitiyor, havamız değişiyor

Yılın ilk dolunayını geride bırakırken ilk yeniayı da Kova burcunda meydana gelecek. Haftanın en güzel haberiyse Merkür retrosunun sona ermesi.

Artık elektronik alet satın alabilir ve yeni işlere başlayabiliriz. Koçların arkadaşlarla ilgili sorumlulukları artacak, Boğalar kariyer fırsatları yakalayacak, Teraziler ciddi ilişkilerin peşine düşecek...

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Yeni ay hangi burçları etkileyecek? Yeni aydan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Oğlak, Aslan, Boğa, Akrep...

Daha çok sosyalleşeceğimiz ve düşüncelerimizi açık bir şekilde paylaşmak isteyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Merkür retrosunun 19 Ocak'ta sona ermesiyle artık elektronik alet alabilir, yeni işbirlikleri kurabiliriz. Kova burcundaki yeniayla hayatımızda sevmediğimiz, işe yaramayan konuları bitireceğiz veya dönüştüreceğiz.

Dönüştürme zamanı

21 Ocak Cumartesi 1 derece Kova burcunda Plütonik yeniay meydana gelecek. Buna Mars'ın destekleyici etkisi olacak. Hayatımızda sevmediğimiz, artık işe yaramayan konuları bitirme ve dönüştürme zamanı. Kendimize yeni ve güvenilir sistemler kurmak isteyebiliriz. Zihinsel ve dijital işlerimiz hız kazanabilir.

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Yeni ay hangi burçları etkileyecek? Yeni aydan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Oğlak, Aslan, Boğa, Akrep...

Şimdi aktif iletişim zamanı. Yeni arkadaşlıklar kurabiliriz. Yalnız düşüncelerimizi ifade ederken sakin kalamayabiliriz. Olaylara sadece kendi penceremizden bakabiliriz. Zihnimiz daha hızlı çalışacağı için birçok yeni fikir ve proje de bulabiliriz.

Seyahat planları yapabilirsiniz

KOÇ (21 MART-19 NİSAN)

Yeniayla birlikte sosyalliğinize önem vermeye başlayacaksınız. Dostlarınızla beraber planlar yapabilir, yeni çevrelere girebilirsiniz. Bazılarınız toplumsal alanda aktif görevler alabilir. Arkadaşlarınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir, onlara destek olmanız gerekebilir.

Ya da yakın çevrenizle seyahat planları yapabilirsiniz.

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Yeni ay hangi burçları etkileyecek? Yeni aydan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Oğlak, Aslan, Boğa, Akrep...

Boğa (20 Nisan-20 Mayıs)

Bugünlerde kariyerle ilgili konulara odaklanacaksınız. Önemli toplantılar, dijital projeler, yeni kariyer fırsatları veya iş kurma gibi gündemleriniz olabilir. İş konusunda sorumluluklarınız belli ki artacak ama daha mutluluk veren gelişmeler ve tatlı yorgunluklar olacak bunlar. Oldukça yaratıcı bir süreç yaşayabilirsiniz.

İşler tam istediğiniz gibi ilerleyecek

İkizler (21 Mayıs-20 Haziran)

Yurtdışıyla ilgili gündemleriniz olabilir. Tatil planları yapabilirsiniz. Tanıtım, reklam, halkla ilişkiler, medya gibi konularda yeni başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Yorulabilirsiniz veya sorumluluklarınız artabilir ama günün sonunda işler tam istediğiniz gibi ilerleyecek. Hayattaki amacınızı da sorgulayacağınız bir döneme giriyorsunuz.