Yeni ay hangi burçları etkileyecek? Yeni aydan en çok etkilenecek burçlar hangileri? Oğlak, Aslan, Boğa, Akrep...

Daha çok sosyalleşeceğimiz ve düşüncelerimizi açık bir şekilde paylaşmak isteyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Merkür retrosunun 19 Ocak'ta sona ermesiyle artık elektronik alet alabilir, yeni işbirlikleri kurabiliriz. Kova burcundaki yeniayla hayatımızda sevmediğimiz, işe yaramayan konuları bitireceğiz veya dönüştüreceğiz.

Dönüştürme zamanı

21 Ocak Cumartesi 1 derece Kova burcunda Plütonik yeniay meydana gelecek. Buna Mars'ın destekleyici etkisi olacak. Hayatımızda sevmediğimiz, artık işe yaramayan konuları bitirme ve dönüştürme zamanı. Kendimize yeni ve güvenilir sistemler kurmak isteyebiliriz. Zihinsel ve dijital işlerimiz hız kazanabilir.