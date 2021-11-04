Yasaklı ırk köpekleri: Pitbull! Özgür kalmaları için tek yok var

'SAHİPLERİNE İADE OLMUYOR'

Yasaklı ırkların barınağa geldikten sonra iadesinin de mümkün olmadığını kaydeden Barlas, "Biz birer geçici barınağız ama bu tarz yasaklı ırklar geldiği zaman onları iade etme veya verme durumumuz olmadığı için mecburen gelen hiçbir suçu yokken bizde cezaevi hükümlüsü gibi kalıyor. Sadece ırksal özelliklerinden dolayı biz onları burada hapsediyoruz. Yasalar da bu konuda oldukça net, hiçbir şekilde sahiplerine iade olmuyor" diye konuştu.