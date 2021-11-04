Yasaklı ırk köpekleri: Pitbull! Özgür kalmaları için tek yok var
Yasaklı ırk köpekler sahiplerinden alındığında hayatlarının sonuna kadar barınaklarda kalıyor. Başını saldırganlığıyla bilinen pitbull'ların çektiği yasaklı ırkların sahiplerine iade edilebilmesi için tek yol ise DNA testi ile melez olduğunun kanıtlanması.
Giriş Tarihi: 04.11.2021
10:32 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
10:32
Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde 500 köpekten 25'i, sahiplerinin suça karışması veya ürkütücü görüntüleri nedeniyle ömür boyu misafir edilecek. Barınak görevlileri ise yasanın 'yasaklı ırk' olarak kabul ettiği, geri iadesi mümkün olmayan köpeklerin günlük bakımlarını yaparak sağlıklı kalmalarını sağlıyor.
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Barınağın sorumlu veteriner hekimi Soyuhan Barlas, bir hayvanın 'yasaklı ırk' olarak doğmuş olmasının onun suçu olmadığını ifade ederek, ömür boyu hapis kalmalarının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti. Dogo Arjantin ve Pitbull cinsi gibi köpeklerin diğer hayvanlara göre daha atletik yapılı ve çene kuvveti açısından avantajlı olduğunu belirten Barlas, "Ancak bu onları bizim gözümüzde yasaklı kılmıyor.
Bütün hayvanlar aynı şekilde eşit. Buna rağmen, yasada belirtilen 'yasaklı ırklar' ibaresine rağmen, bu hayvanlar yakalanınca mecburen barınaklara konuyor ve bu barınaklarda sahiplenilmesi tamamen imkansız hale getirilip herhangi bir şekilde yuva bulmaları imkansız hale getirilip burada hükmünü doldurması, ölene kadar burada bakılması isteniyor" dedi.
'SAHİPLERİNE İADE OLMUYOR'
Yasaklı ırkların barınağa geldikten sonra iadesinin de mümkün olmadığını kaydeden Barlas, "Biz birer geçici barınağız ama bu tarz yasaklı ırklar geldiği zaman onları iade etme veya verme durumumuz olmadığı için mecburen gelen hiçbir suçu yokken bizde cezaevi hükümlüsü gibi kalıyor. Sadece ırksal özelliklerinden dolayı biz onları burada hapsediyoruz. Yasalar da bu konuda oldukça net, hiçbir şekilde sahiplerine iade olmuyor" diye konuştu.
Her hayvanın kendine özel bakıcısı olduğunu da belirten Barlas, "Kendi özel bakıcılar var, belli insanlar sadece onlarla ilgilenebiliyor. Bu tarz ırklar biraz daha hassas oluyor. Herkes girip çıkamıyor. Belli insanlara biraz daha bağlanıyorlar. O nedenle bakıcıları belli insanlar oluyorlar.