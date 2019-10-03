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Yasak aşk cinayetine kurban giden Tuncay Demirel Müge Anlı'da olay oldu
Müge Anlı, Tuncay Demirel hakkındaki şoke eden gerçeği öğrendi. Tuncay Demirel'in, eşinin yasak aşkı tarafından araç ile çarpılarak hayatını kaybettiği gerçeği birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Peki her şey nasıl gelişti? Tuncay Demirel hakkında bilgi toplayan Müge Anlı, Afyonkarahisar'daki olay sonrası şaşkına döndü. 3 çocuk babası Tuncay Demirel, Afyonkarahisar'ın Harbiş mahallesindeki semt pazarında 2 çocuğuyla ekmek satmaya gittiği sırada eşini konsomatris olarak yanında çalıştıran kişi ile aynı araçta görüyor.
Giriş Tarihi: 03.10.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 19:25
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