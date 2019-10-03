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Yasak aşk cinayetine kurban giden Tuncay Demirel Müge Anlı'da olay oldu

Müge Anlı, Tuncay Demirel hakkındaki şoke eden gerçeği öğrendi. Tuncay Demirel'in, eşinin yasak aşkı tarafından araç ile çarpılarak hayatını kaybettiği gerçeği birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Peki her şey nasıl gelişti? Tuncay Demirel hakkında bilgi toplayan Müge Anlı, Afyonkarahisar'daki olay sonrası şaşkına döndü. 3 çocuk babası Tuncay Demirel, Afyonkarahisar'ın Harbiş mahallesindeki semt pazarında 2 çocuğuyla ekmek satmaya gittiği sırada eşini konsomatris olarak yanında çalıştıran kişi ile aynı araçta görüyor.

Giriş Tarihi: 03.10.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 19:25
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Yasak aşk cinayetine kurban giden Tuncay Demirel Müge Anlı'da olay oldu

Müge Anlı, Tuncay Demirel hakkındaki şoke eden gerçeği öğrendi. Tuncay Demirel'in, eşinin yasak aşkı tarafından araç ile çarpılarak hayatını kaybettiği gerçeği birçok kişiyi şaşkına çevirdi. Peki her şey nasıl gelişti? Tuncay Demirel hakkında bilgi toplayan Müge Anlı, Afyonkarahisar'daki olay sonrası şaşkına döndü. 3 çocuk babası Tuncay Demirel, Afyonkarahisar'ın Harbiş mahallesindeki semt pazarında 2 çocuğuyla ekmek satmaya gittiği sırada eşini konsomatris olarak yanında çalıştıran kişi ile aynı araçta görüyor.

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Yasak aşk cinayetine kurban giden Tuncay Demirel Müge Anlı'da olay oldu

Tuncay Demirel, eşi Nazife Demirel ve 3 çocuğu ile birlikte Afyonkarahisar'da yaşıyordu. Tuncay Demirel, bir gün iş için şehir dışına gittiği sırada sosyal medyada eşinin bir adamla uygunsuz görüntülerini yakalayınca yaşadıkları şehir olan Afyon'a geri döndü ve eşinin yanına giderek iddiaya göre şiddet uyguladı. Ancak Nazife Demirel, Yasin isimli şahısın kendisini zorla pavyonda konsomatris olarak çalıştırdığını iddia etti ve karı - koca Yasin denen kişiden şikayetçi oldu.

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Yasak aşk cinayetine kurban giden Tuncay Demirel Müge Anlı'da olay oldu

Ancak Tuncay Demirel yeniden iş için şehir dışına gittiği bir vakit Nazife Demirel karakola gidip ifadesini geri alıyor ve her şey bu noktadan sonra değişiyor. Tuncay Bey yeniden Afyonkarahisar'daki evlerine geldiğinde eşiyle arasında tartışma yaşanıyor ve Nazife Hanım evi terk ediyor. Bu sırada eşinin telefonunu yanına alan Tuncay bey, bir süre sonra Nazife Hanım'ın eve dönmemesinden kaynaklı kayıp başvurusunda bulunuyor.

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Yasak aşk cinayetine kurban giden Tuncay Demirel Müge Anlı'da olay oldu

Takvimler 25 Ağustos'u gösterdiğinde Tuncay Demirel, 2 çocuğu ile birlikte Harbiş mahallesindeki semt pazarına ekmek satmaya gidiyor. Bu sırada çocuklardan biri annesini yanında Yasin denen şahıs ile bir araçta görüyor ve babasına söylüyor.

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Yasak aşk cinayetine kurban giden Tuncay Demirel Müge Anlı'da olay oldu

Tuncay Demirel eşi ve Yasin Bey'in bulunduğu araca doğru tartışmak için giderken, ikili aracı sürüyor ve Tuncay Demirel, karşıdan gelen araç ve eşinin de içinde bulunduğu araç arasında sıkışarak olduğu yerde hayatını kaybediyor.