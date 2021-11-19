Yarı çıplak halde boğazı kesilmiş olarak bulundu! Görgü tanığı Müge Anlı’ya konuştu! Neslihan Kaya’nın katili kıskıvrak yakalandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Neslihan Kaya cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gaziantep'te işlenen vahşi cinayetin seyrini değiştirecek iddialara Müge Anlı ve ekibi ulaştı. Yayına bağlanan görgü tanığının ifadeleri ve çektiği görüntüler sonrası katil zanlısı kıskıvrak yakalandı. İşte Neslihan Kaya cinayetiyle ilgili yaşanan son gelişmeler...