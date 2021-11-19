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Yarı çıplak halde boğazı kesilmiş olarak bulundu! Görgü tanığı Müge Anlı’ya konuştu! Neslihan Kaya’nın katili kıskıvrak yakalandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Neslihan Kaya cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gaziantep'te işlenen vahşi cinayetin seyrini değiştirecek iddialara Müge Anlı ve ekibi ulaştı. Yayına bağlanan görgü tanığının ifadeleri ve çektiği görüntüler sonrası katil zanlısı kıskıvrak yakalandı. İşte Neslihan Kaya cinayetiyle ilgili yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.11.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 11:28
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Yarı çıplak halde boğazı kesilmiş olarak bulundu! Görgü tanığı Müge Anlı’ya konuştu! Neslihan Kaya’nın katili kıskıvrak yakalandı

Gaziantep'te bir arazide ölü olarak bulunan Neslihan Kaya cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı yayınına bağlanan tanık sayesinde katil kıskıvrak yakalandı.

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Yarı çıplak halde boğazı kesilmiş olarak bulundu! Görgü tanığı Müge Anlı’ya konuştu! Neslihan Kaya’nın katili kıskıvrak yakalandı

İki çocuk annesi 41 yaşındaki Neslihan Kaya, 16 Kasım Salı günü, Gaziantep Şehitkamil'e bağlı Belkız Mahallesinde, boş bir arazide yarı çıplak halde ölü bulundu. Boğazı kesilen talihsiz kadının vücudunda, sayısız bıçak darbesine rastlandı.

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Yarı çıplak halde boğazı kesilmiş olarak bulundu! Görgü tanığı Müge Anlı’ya konuştu! Neslihan Kaya’nın katili kıskıvrak yakalandı

Cenazesi otopsisinin ardından ailesine teslim edilen iki çocuk annesi Kaya, dün kılınan cenaze namazından sonra Nurdağı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi mezarlığına defnedildi.

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Yarı çıplak halde boğazı kesilmiş olarak bulundu! Görgü tanığı Müge Anlı’ya konuştu! Neslihan Kaya’nın katili kıskıvrak yakalandı

Yarasına tuz basıp yola çıkan abla Aslı Kaya ise kız kardeşinin katil ya da katillerini bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.

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Yarı çıplak halde boğazı kesilmiş olarak bulundu! Görgü tanığı Müge Anlı’ya konuştu! Neslihan Kaya’nın katili kıskıvrak yakalandı

SOKAKLARDA YAŞIYORDU

Müge Anlı, Neslihan Kaya'nın iki yıl önce eşinden ayrıldığı için psikolojisinin bozulduğunu ve otogarda tanıştığı sevgilisiyle birlikte sokaklarda yaşamaya başladığını ifade etti.